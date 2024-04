Fedez criticato per le foto di spalle ai figli | “Scrivi il tuo commentino retorico acchiappalike”

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di venerdì 5 aprile 2024)risponde alle critiche per lediaisi trova a Miami con iLeone e Vittoria: una vacanza che il rapper sta documentato sul suo profilo Instagram in cui i bambini, come nelle ultime settimane, appaiono dio comunque non visibili in volto. Una scelta, quella di non mostrare più in volto i bambini, che Chiara Ferragni eavrebbero preso insieme così come dichiarato dal rapper. La decisione dei due, però, è stata criticata dai follower, che, ancora oggi, continuano a sottolineare la scelta dei Ferragnez. Proprio uno di loro ha commentato unadie ia Miami scrivendo: “Immagino la scena dove …. bambini guardate dall’altra parte che facciamo ...