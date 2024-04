Federica Sciarelli lascia “Chi l’ha Visto?” I rumors

(Di venerdì 5 aprile 2024)è ormai il volto storico di Rai 3 e principalmente di Chida oltre 20 anni. Eppure, nonostante la florida collaborazione con la rete di Stato, sembrerebbe che la conduttrice il prossimo anno non possa rinnovare la sua collaborazione. Ecco il motivo dietro il presunto abbandono. Chipotrebbe perdere il volto storico digià dal prossimo anno. Nonostante la stagione del programma televisivo sia ancora nel pieno della messa in onda, in realtà già si sta pensando alla prossima edizione della trasmissione, che potrebbe segnare l’addio dell’amata conduttrice. Ecco il motivo che si celerebbe dietro il suo abbandono.Chi ...

Federica Sciarelli “andrà in pensione nell’autunno 2025”. La questione pone l’attenzione sul futuro della conduttrice di Chi l’ha visto? , storico volto del programma dal lontano 2004. Per la ... (dilei)

Il cda in scadenza, il rebus delle nomine, palinsesti da approvare, l’attesa per le elezioni Europee e grane interne da affrontare con il contratto in scadenza di Amadeus. Nei prossimi mesi, prima ... (ilfattoquotidiano)

La piccola Danka è stata uccisa, l’annuncio del premier in una riunione straordinaria - Drammatico epilogo per la piccola Danka: la bambina di cui si era occupato anche Chi l'ha visto è stata uccisa. Oggi la comunicazione ufficiale, le ultime ...ultimenotizieflash

Antonella di Massa, la sorella a Chi l'ha Visto: «Ho partecipato alle ricerche, il corpo non c'era». Spunta il video di un'auto bianca - «Io sono ancora incredula. Ho tante perplessità su come le indagini stanno presentando questa vicenda. Per me è come se fossero due persone diverse. La mia Antonella ...ilgazzettino

"Chi l'ha visto", risolta in diretta la pista sul caso Antonella di Massa: la reazione della Sciarelli - Dalla svolta nelle indagini su Antonella Di Massa, alla riapertura del caso di Valeria Pandolfo, archiviato anni fa nonostante le rimostranze della famiglia ...libero