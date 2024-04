Federica Pellegrini | l' ultima battaglia per i diritti delle donne | «Voglio portare giustizia mestruale in Italia»

Federica Pellegrini, l’iniziativa: “Voglio portare la giustizia mestruale in Italia” - Una nuova battaglia da portare avanti per Federica Pellegrini che ha annunciato l’iniziativa per la giustizia mestruale. Una battaglia per i diritti delle donne. Federica Pellegrini è scesa in prima ...donnaglamour

Come funziona la truffa ai correntisti di banche e Poste: conti prosciugati, 48 indagati a Napoli - La truffa dei cani regalati ai vip in cambio di video ha visto tra le vittime Federica Pellegrini e Francesco Totti: come funzionava il raggiro Tre i passaggi centrali attorno ai quali veniva ...notizie.virgilio

Federica Pellegrini, messaggio social: «Voglio portare giustizia mestruale in Italia» - «Voglio portare la giustizia mestruale in Italia». Con queste parole Federica Pellegrini, la prima donna medaglia d'oro olimpica del nuoto italiano ...corriereadriatico