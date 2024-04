Fatebenefratelli | corso sul tema “Manuale pratico per l’accesso venoso”

Due maratone in due giorni: tutte le strade chiuse a Milano sabato 6 e domenica 7 aprile - Con due maratone in programma in due giorni, sarà lo sport a farla da padrone nel weekend di sabato 6 e domenica 7 aprile a Milano. Per questo motivo ci saranno due blocchi del traffico, con strade ...milanotoday

Alfonso Iadevaia è il nuovo capo della squadra mobile di Milano - Cambio della guardia in via Fatebenefratelli. Oggi, mercoledì 3 aprile, in questura a Milano si è insediato il nuovo capo della squadra mobile, Alfonso Iadevaia, che ha preso il posto di Marco Calì, ...milanotoday

L’Ospedale Fatebenefratelli di Milano sperimenta il Medical Coaching per donne con tumore alla mammella - Le donne vengo affiancate da un gruppo di coach professionisti nella gestione della nuova quotidianità nella malattia.Il servizio, gratuito, è messo a disposizione da Fondazione Renata Quattropani ETS ...corriere