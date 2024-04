False foto hot sui social La rabbia di Rose Villain | Questa è vera violenza

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 5 aprile 2024)grida la sua. Sul web sono apparsegrafie che la ritraggono nuda e la cantante milanese, 34 anni, ha deciso di denunciare alle autorità la questione, poi con una storia su Instagram ha informato i suoi follower. "Stanno girandodi me nuda che ovviamente sono dei fake – ha scritto in una storia –. Ma comunque la cosa mi mette a disagio e mi fa sentire violata. Ho già sporto denuncia, ma vorrei ricordare che è illegale ed è punibile chi crea, chi diffonde e chi condivide materiale di questo tipo". In questi giornisi trova in vacanza alle Maldive per ricaricarsi dopo la partecipazione al Festival di Sanremo 2024 (dove ha portato ’Click booom!’) e gli impegni promozionali del suo nuovo album ’Radio Sakura’. Le ...