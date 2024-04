Facchetti | «Zhang via? Basta rimanga uno all’Inter! Intoccabile»

(Di venerdì 5 aprile 2024) A breve si dovrà capire serimarrà presidente dell’Inter o se sarà costretto a cedere la società. Gianfelicene parla a Tutti Convocati su Radio 24, dando una certezza. QUESTIONE SOCIETARIA – Gianfelicenon trova difficoltà legate al cambio di società dell’Inter. A patto di una cosa: «Stevenche in qualche modointoccata la struttura dirigenziale con Giuseppe Marotta e gli altri. Quale dev’essere l’obiettivo? Per l’anno prossimovincere qualcosa di concreto, poi pensiamo a quest’anno». IL PASSATO –“conosce” l’Inter da ben prima di, ovmente, essendo figlio di Giacinto. Su cui ha un racconto legato a quando giocava: «Questo lo ...

