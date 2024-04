F1 | Wolff non si sbilancia | “Sostituto di Hamilton? Troppo presto per impegnarsi con un pilota”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 5 aprile 2024) “Il mercato dei piloti è molto dinamico. Alcuni dei più bravi stanno per firmare per altre squadre. Vogliamo continuare a discutere e tenere aperte le opzioni, ma in questa fase èpercon un. Non è una cosa che abbiamo intenzione di fare nelle prossime settimane”. Così Totoparla del futuroin Mercedes di Lewis, destinato a guidare la Ferrari dal prossimo anno. Tra le ipotesi, quella di un possibile ritorno in F1 di Sebastian Vettel: “Sebastian è una persona che non si può mai scartare. Il suo curriculum è fenomenale. A volte prendersi una pausa è utile anche per rivalutare ciò che è importante per te e trovare la tua motivazione”.si è anche pronunciato sul giovanissimo italiano Kimi ...