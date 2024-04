F1 | quale modifica aerodinamica ha portato la Ferrari nel GP del Giappone Novità per la Red Bull

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 5 aprile 2024) La risposta che si vuol dare. Il tema d’interesse vero e proprio del GP del, quarto appuntamento del Mondiale 2024 di F1, è se e quanto la Redsaprà far valere la propria superiorità. Ci si aspetta una RB20 molto forte a Suzuka, tracciato che esalta le monoposto particolarmente efficienti. Da questo punto di vista la “creatura” di Adrian Newey pare essere particolarmente dotata. L’obiettivo è far dimenticare l’Australia e, a maggior ragione, l’introduzione di un nuovo pacchetto aerodinamico non sorprende più di tanto. A Milton Keynes non sono stati con le mani in mano e nel fine-settimana asiatico bisogna prendere atto di questi aggiornamenti. In primis, ci si riferisce al cambiamento del sistema di refrigerazione, relativamente ai condotti del cofano. Sono state aggiunte delle aperture laterali all’headrest (poggiatesta) che vanno ad ...