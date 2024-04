F1 | GP Giappone | Libere 2 | Piastri emerge dalla pioggia

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di venerdì 5 aprile 2024) Una sessione fortemente condizionatache si è abbattuta forte sul tracciato di Suzuka. Il meteo è stato il vero, grande, protagonista delle2 del GPdella Formula 1. Dall’acquazzone è emerso vincitore Oscarsu McLaren che ha staccato il miglior tempo sul bagnato. Secondo posto per Lewis Hamilton di Mercedes e terzo posto per Charles Leclerc su Ferrari. Le scuderie di Red Bull e Aston Martin hanno deciso, dopo aver attentamente valutato le condizioni metereologiche avverse, di non scendere in pista. F1 GP2: la classifica della seconda sessione di prove (Credit foto – XPB Images) 1 OscarMcLaren1:34.725 2 2 Lewis HAMILTON Mercedes+0.501 2 3 Charles LECLERC Ferrari+4.035 1 4 ...