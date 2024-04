F1 GP Giappone 2024 | Verstappen | “Buon inizio | ma siamo tutti più vicini rispetto all’anno scorso”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 5 aprile 2024) “Penso che sia stato unper noi. Ma sembra chesiano un po’ piùalloanno”. Queste le parole del pilota della Red Bull, Max, dopo le prove libere del venerdì in cui il tre volte campione del mondo ha ottenuto il miglior tempo di giornata: “Ovviamente nelle FP2 non abbiamo potuto fare davvero nulla. Ancora alcune cose sono da vedere, da provare, ma nel complesso sono abbastanza soddisfatto delle FP1. In generale già daanno su un giro sembra chemolto ravvicinati. Naturalmente non ho idea di come sarà il ritmo sul long run, ma non mi aspetto che i divari siano come quelli dell’annosu questa pista”. SportFace.