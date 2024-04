F1 | GP Giappone 2024 | risultati e classifica FP1 Verstappen precede Perez e Sainz | Leclerc 6° dopo le Mercedes

(Di venerdì 5 aprile 2024) Si è appena conclusa la prima sessione di prove libere del Gran Premio del, quarto appuntamento del Mondiale di Formula Uno. Sul tracciato di Suzuka si incomincia con un uno-due firmato Red Bull con Maxche ha messo a segno il miglior crono in 1:30.056 con 181 millesimi sul compagno di team Sergio. Terza prestazione per Carlosa 213 millesimi dalla vetta, quindi le dueprecedono Charlesa oltre mezzo secondo dalla vetta. Alle loro spalle Fernando Alonso, Oscar Piastri, Yuki Tsunoda e Lando Norris. A questo punto tutto è rimandato alla seconda sessione di prove libere che scatterà alle ore 08.00 italiane. Andiamo intanto a scoprire nel dettaglio laufficiale della ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 04.51 Dopo la prima serie di giri, quasi tutti i piloti si sono fermati ai box per le prime modifiche. Proseguono i due padroni di casa Tsunoda e ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 05.13 Tutti in pista con le gomme morbide in questa ultima parte della FP1. Ora vedremo i time attack di tutti i piloti. 05.12 Sono le due Red Bull le prima ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 05.36 A questo punto ci attende una FP2 davvero molto interessante. Ore 8.00 italiane. Per il momento vi ringraziamo per la cortese attenzione e vi ... (oasport)

Cento anni dalla morte di Puccini . L’artista affascinato dal Giappone - Questo articolo in particolare vuole porre l’attenzione su Madama Butterfly, opera che riflette l’idea che Puccini, un italiano di inizio XX secolo, aveva del Giappone, Paese all’epoca ancora poco ...msn

Cina, Corea del Sud e Giappone. Un ritorno di fiamma - Tornano le crociere in Cina dopo lo stop imposto dal Covid. La prima compagnia a tornare ai piedi della grande ...quotidiano

LIVE GP Giappone: segui le prove libere 1 in diretta - Per il GP del Giappone si scende in pista con le prove libere 1 dalle ore 4:30. Chi si aggiudicherà il primo posto in classifica Scoprilo con il live timing delle FP1.autosprint.corrieredellosport