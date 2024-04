F1 GP Giappone 2024 | Hamilton | “Miglior sessione di libere della stagione | fatto un grandissimo lavoro”

(Di venerdì 5 aprile 2024) “La primaè stata ottima per noi, lae quest’anno, e la macchina mi ha dato lei sensazioni in questa. Sono davvero entusiasta perché questo circuito mi piace tantissimo. Abbiamodavvero unnell’ultima settimana, è incoraggiante”. Parla così Lewisal termineprima giornata di proveda Suzuka, sede del GP del. “Abbiamo una basee da cui partire, se non cambiamo troppe cose e non facciamo casini, allora potremmo restare in questa situazione”, ha aggiunto. SportFace.

Tutti i Giapponesi potrebbero avere il cognome Sato entro il 2531 - Tutti i Giapponesi potrebbero avere il cognome Sato entro il 2531. E' la scoperta di uno studio condotto da Hiroshi Yoshida, economista dell'Università Tohoku di Sendai, che lancia l'allarme sulle ...ansa

F1, GP Giappone: è una Ferrari molto promettente anche a Suzuka. VIDEO - Il primo settore è significativo: se la Rossa resta attaccata lì alla Red Bull, allora può farlo in ogni pista del Mondiale. Tutto il weekend del Giappone in diretta tv Sky e in streaming su NOW ...sport.sky

F1, cosa hanno detto le prove libere del GP del Giappone: Ferrari protagonista sul passo, bene con tutte le gomme - La prima giornata di prove libere della Formula Uno a Suzuka per il Gran Premio del Giappone 2024 è andata in archivio con dei riscontri abbastanza interessanti in vista delle qualifiche e soprattutto ...oasport