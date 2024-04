F1 | Gp del Giappone | Verstappen vola nelle prime libere Sainz terzo e Leclerc sesto

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 5 aprile 2024) Suzuka, 5 aprile 2024 - A Suzuka, Gran Premio deldi F1, Maxsu Red Bull ha fatto segnare il miglior tempoprove1'30"056. Secondo tempo per il compagno di team Sergio Perez, in ritardo di due centesimi.crono per la Ferrari di Carlos, vincitore a Melbourne, davanti alle due mercedes di George Russell e Lewis Hamilton.tempo per Charlessull'altra Rossa, seguito da Fernando Alonso su Aston Martin. La sessione di prove è stata sospesa per dieci minuti per l'incidente dell'americano Logan Sargeant, finito contro le barriere con la Williams. Prove2 alle ore 8. Live