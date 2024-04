F1 | cosa hanno detto le prove libere del GP del Giappone | Ferrari protagonista sul passo | bene con tutte le gomme

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 5 aprile 2024) La prima giornata didella Formula Uno a Suzuka per il Gran Premio del2024 è andata in archivio con dei riscontri abbastanza interessanti in vista delle qualifiche e soprattutto della gara domenicale. Purtroppo la FP2 si è rivelata interlocutoria a causa della pioggia, quindi gli unici dati da prendere in esame sono emersi nella mattinata nipponica durante la FP1 sull’asciutto. Red Bull, dopo la debacle australiana, ha fatto subito sul serio confermando il suo ruolo di favorita per la pole position e per la vittoria nel quarto round stagionale anche se forse con meno margine rispetto alle aspettative della vigilia. Nella simulazione di time-attack consoft infatti Max Verstappen ha siglato un notevole 1’30?056, rifilando 181 millesimi a un redivivo Sergio Perez e 213 millesimi alla ...