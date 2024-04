F1 | Carlos Sainz | “Ottime sensazioni nella FP1 | peccato aver perso la seconda sessione per il meteo”

(Di venerdì 5 aprile 2024) Un venerdì a metà. Le condizionirologiche hanno condizionato il primo giorno di prove libere del GP del Giappone, quarto appuntamento del Mondiale 2024 di F1. Sul circuito di Suzuka team e piloti sono dati da fare nel trovare la messa a punto ideale sulla propria monoposto, ma l’arrivo di Giove Pluvio non ha aiutato. Una pioggia a intermittenza che ha reso praticamente inutile la disputa della FP2.FP1, tenutasi in condizioni d’asciutto, si è confermata la Red Bull decisamente performante sul layout nipponico, però la Ferrari ha fatto vedere buone cose, conterzo e a poco più di due decimi dal tempo di Max Verstappen, mentre Charles Leclerc ha messo in mostra un’interessante mini simulazione del passo gara. “Non è stato un venerdì ideale, perché abbiamotutta la ...

