Ex piscina | niente demolizione

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 5 aprile 2024) Gli immobili costruiti all’ex centro natatorio di Paratico una decina di anni fa non saranno abbattuti, come invece ha dichiarato Legambiente regionale nei giorni scorsi. Lo assicura il sindaco Giambattista Ministrini (nella foto), che sta analizzando gli ultimi documenti ricevuti. "Molto resta da chiarire, ma quello che abbiamo capito e che è certo, la variante che consentiva la costruzione della nuova struttura è stata annullata per un vizio procedurale – spiega il primo cittadino –. È inoltre stata riconosciuta la legittimità della decisione del Comune di disciplinare il nuovo comparto. La sentenza ha pure ritenuto legittimo il fatto di non avere proceduto alla automaticadi quanto realizzato". Le posizioni del sodalizio ambientalista presieduto da Barbara Meggetto e a livello locale da Dario Balotta sono completamente opposte a quelle del Comune, ...