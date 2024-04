Ex Ipercoop di Afragola e Auchan di Nola | raggiunta l’intesa | lavoratori passano a ‘Sole 365’

(Di venerdì 5 aprile 2024)presso la Regione Campania per la salvaguardia di 150 tra lavoratrici edell’exdie dell’exdi, coinvolti nella crisi della società GDM srl. A darne notizia sono le organizzazioni sindacali di categoria. “Attraverso un percorso formativo condiviso con la Regione e con Filcams Cgil – Fisascat Cisl – UILTuCS Uil, l’azienda AP Commerciale titolare del marchio– informa una nota – assumerà tutte le lavoratrici e tutti i, attualmente collocati in Cassa Integrazione. Il percorso formativo sarà avviato nelle prossime settimane e tutte le assunzioni si concretizzeranno al massimo entro la fine del 2024”. Per la UILTuCS Campania “si tratta di un ...

“Non c’è giustizia senza lavoro, ma non vi deve essere lavoro senza giustizia. Vi sono diritti che vengono prima del lavoro ma anche il lavoro non può essere privato dei diritti. Da qui credo che ci ... (ildenaro)

Dopo 133 giorni di mobilitazione, è stato raggiunto un accordo in Campania per la tutela di 150 impiegati precedentemente appartenenti agli ex Ipercoop di Afragola e all’ex Auchan di Nola , ... (teleclubitalia)

Vertenza Ipercoop: Filcams-Cgil, la lotta paga - "L'ex Ipercoop di Afragola riapre, i lavoratori tornano a lavorare. È stato sottoscritto stamattina in Regione il protocollo d'intesa tra l'Ente di Santa Lucia, le organizzazioni sindacali e AP Commer ...ansa

Ex Ipercoop di Afragola ed Ex Auchan di Nola, sottoscritta l'intesa per 150 lavoratori - Dopo 133 giorni di vertenza è stata sottoscritta l’intesa presso la Regione Campania per la salvaguardia di 150 tra lavoratrici e lavoratori dell’ex Ipercoop di Afragola e dell’ex Auchan di Nola, coin ...napolitoday

Ipercoop di Afragola, il 5 aprile tavolo in Regione. A luglio finisce la Cig - Prosegue da oltre quattro mesi il presidio permanente degli oltre cento lavoratori che rischiano di restare disoccupati ...rainews