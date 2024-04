Ex Dante Alighieri | da Legambiente allarme alberi

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 5 aprile 2024) Tempo di lettura: 2 minuti«Siamo molto preoccupati in merito al progetto di riqualificazione della ex scuola. Stando a varie verifiche e segnalazioni che ci sono pervenute, presto alcunipresenti nell’area potrebbero essere abbattuti», esordisceAvellino con il suo responsabile al verde pubblico, Antonio Dello Iaco. Stando a quanto segnala il circolo Alveare, l’obiettivo sarebbe fare spazio a nuovo cemento e garantire la possibilità di costruzione del parcheggio interrato proprio dove oggi sorge il grande cedro atlantico, come da progetto del nuovo campus che sorgerà. «Per noi è folle utilizzare i fondi PNRR per abbatteread alto fusto e per fare spazio a nuovo cemento. Abbiamo subito presentato un’interrogazione all’ufficio lavori pubblici chiedendo ...