Ex comandante dei vigili a processo per stalking | Non l’ho minacciata

(Di venerdì 5 aprile 2024) "Tutto quello che ho fatto era dettato dalla mia disperazione, io l’amavo, le avevo dato tutto, avevo ribaltato la mia vita per stare con lei. Non mi davo pace, non capivo che fosse finita per sempre. Però nonmainé mai le avrei fatto correre dei rischi, non ho commesso reati. E non sono mai andato da lei con la pistola". Parola dell’exdeidi Sirmione, aper, minacce e porto abusivo dell’arma d’ordinanza nei confronti della ex, all’epoca dei fatti segretaria comunale nel medesimo Comune, con cui, lasciata la moglie, l’imputato aveva intrecciato una storia. La decisione della donna di interrompere la relazione, durata dal maggio 2018 all’aprile 2021 ("Non mi ha mai dato spiegazioni, e dire che fino a poco prima mi chiedeva un ...

