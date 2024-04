Everton – Burnley – probabili formazioni

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di venerdì 5 aprile 2024) Il “derby di Sean Dyche” è di scena al Goodison Park sabato 6 aprile, quando l’ospiterà ilin una battaglia potenzialmente cruciale per la sopravvivenza in Premier League. La squadra di Vincent Kompany cercherà di vendicarsi dei Toffees dopo la sconfitta per 2-0 subita al Turf Moor a metà dicembre. Il calcio di inizio siè previsto alle 16 Anteprima della partitaa che punto sono le due squadreL’ha raccolto un punto che potrebbe rivelarsi prezioso nel tentativo di evitare la retrocessione quando martedì sera si è diviso il bottino in un pareggio per 1-1 con il Newcastle United al St James’ Park. I Magpies hanno dominato dopo il gol di Alexander Isak al 15° minuto, ...