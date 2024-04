Europee | Tajani | ' io candidato ? A Consiglio nazionale Fi dirò cosa più giusta da fare' **

(Di venerdì 5 aprile 2024) Roma, 5 apr. (Adnkronos) - "Sto riflettendo se candidarmi alle europee, sono pronto a farlo se serve, ne parlerò anche con i miei alleati di governo. Il giorno 20, in occasione deldi Fi,sia più giusto” . Lo ha detto il segretariodi Fi, Antonio, in una conferenza stampa nella sededel partito.

