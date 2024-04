Europee | Tajani | ‘Fi candida imprenditrice Ciriaci e il ‘civico' Ghinelli'

(Di venerdì 5 aprile 2024) Roma, 5 apr. (Adnkronos) - “Candideremo nell'Italia centrale allel'marchigiana Graziellae Alessandro, sindaco di Arezzo, che rappresenta mondo civico”. Lo ha annunciato il segretario nazionale di Fi, Antonio, in una conferenza stampa al partito.

Alle prossime elezioni Europee del 8 e 9 giugno i partiti di governo italiani vanno in direzioni diverse spinti dal sistema proporzionale, quindi si muovono fuori dalle logiche che normalmente ... (ildifforme)

Roma, 5 apr. (Adnkronos) - “Stiamo lavorando per l' accordo elettorale alle Europee con Noi moderati, siamo a buon punto”. Lo ha detto il segretario nazionale di Fi, Antonio Tajani , in una conferenza ... (liberoquotidiano)

Intesa Forza Italia-Noi Moderati: ‘l’incognita’ fra Tamajo e Falcone - Antonio Tajani e Maurizio Lupi, rispettivamente comandanti di Forza Italia e Noi Moderati, ieri, si sono sentiti a distanza: non è dato sapere se a voce o con il whatsapp. L’idea è quella di unire le ...livesicilia

Riforme, non solo autonomia e premierato. In Cdm a maggio la separazione delle carriere - Tutti i partiti della maggioranza avranno la loro bandiera da agitare durante la campagna elettorale che porta alle Europee dell'8 e 9 giugno ... In cambio, però, Antonio Tajani ha avuto ...ilgiornale

Ghinelli candidato alle elezioni Europee - Arezzo, 5 aprile 2024 – Alessandro Ghinelli potrebbe essere candidato alle prossime elezioni Europee dell’8 e 9 giugno tra le file di Forza Italia. E’ la notizia che trapela dalle "stanze del potere" ...lanazione