Europee | Azione candida Poggiali | ' apertura alle autonomie'

(Di venerdì 5 aprile 2024) Roma, 5 apr (Adnkronos) - Dopo l'ingresso di popolari, riformisti, repubblicani, nella lista dientrano anche le: Giovanni, esponente di rilievo degli autonomisti italiani ed europei, sarà infattito nella circoscrizione del Nord-Est. Lo rende noto, viticoltore, è presidente dello storico Movimento per l'Autonomia della Romagna, realtà che fa parte della retee Ambiente. L'ingresso disi inquadra, recita una nota "in un quadro diin nome del superamento del 'bipolarismo all'italiana' che ha bloccato il nostro Paese negli ultimi 30 anni".

