Europee 2024 | la candidatura di Ghinelli con i centristi | oggi a Roma la conferenza stampa di presentazione nella sede di Forza Italia

(Di venerdì 5 aprile 2024) Arezzo, 5 aprile- "L'esperienza del civismo ha segnato la politica locale degli ultimi anni, portando risultati di buon governo, base concreta per il consolidamento di una reputazione che ha meritato l'attenzione della politica nazionale. In particolare, il civismo del centrodestra è stato capace di segnare trasversalmente e senza conflitti un percorso fatto di concretezza e consenso. In Toscana, l'esperienza aretina ha dato l’avvio, prima fra tutte, ad un progressivo cambiamento che vedesette comuni capoluogo su dieci a guida centrodestra, con una componente civica importante che valorizza le municipalità rispetto alle linee politiche dei partiti tradizionali. Alla vigilia delle elezioni, e nell'ottica di una affermazione del centrodestra, appare strategico non disperdere il potenziale delle liste civiche che ad ...

Il Movimento 5 stelle ha pubblicato il regolamento da seguire per chi ha intenzione di auto- candidarsi in vista delle elezioni europee . Il limite più stringente è quello dei mandati: chi ne ha già ... (fanpage)

Con le elezioni Europee all’orizzonte, e il relativo carico di preoccupazioni per la minaccia disinformazione , Bruxelles ha deciso di muoversi proattivamente e pungolare le piattaforme digitali per ... (formiche)

Borsa: Milano cede (-1,7%) con l'Europa in attesa lavoro in Usa - Le Borse di oggi, 4 aprile. Investitori cauti in attesa dei tagli dei tassi. La Bce potrebbe muoversi prima della Fed. Continua la corsa dell'oro ...informazione

Quanti scudetti ha vinto il Milan - Il Milan conta 19 Scudetti nella sua storia. La seconda stella, ovvero il ventesimo, è a un passo: i 19 titoli tricolore sono stati conquistati dai rossoneri in.calciomercato

Borsa: i falchi Fed spaventano i listini, a Milano (-1,7%) tiene Eni (+1,2%) - Vola Greenthesis con opa per delisting. Torna a salire l'oro (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 05 apr - Mattinata da dimenticare per le ...ilsole24ore