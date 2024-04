Essere liberi di scegliere sul serio

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di venerdì 5 aprile 2024) Alla radice del pensiero di Forza Italia. Paolo Del Debbio ripercorre la storia e l’attualità di un partito anomalo, in un libro. Con un eccezionale documento inedito del suo fondatore. La storia politica di Silvio Berlusconi è stata costellata da giudizi negativi di vario tipo, tra i quali primeggiavano: chi lo dava per finito a ogni piè sospinto, chi sosteneva che il partito era di plastica e cioè tutto facciata e niente struttura, chi - sin dall’inizio - sosteneva che il suo programma era costituito dai suoi interessi, chi ripeteva che tutto era legato alle televisioni e ai soldi. Come risulta chiaro dall’elenco che abbiamo fatto, è ben difficile che un partito fondato e diretto fino a quest’anno, per un trentennio, da una figura capo così inconsistente, possa avere superato varie elezioni, varie crisi, vicende giudiziarie, mantenendo contenuti, voti e struttura di partito che, ...