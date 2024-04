Esploratrice di emozioni

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 5 aprile 2024) Marcella Bella non lascia ma raddoppia. Dopo 55 anni sulla breccia a interpretare canzoni entrate nella storia e nel mito (dall’inossidabile ’Montagne Verdi’ che viene insegnata anche ai bambini delle scuole all’intramontabile e ammiccante ’Nell’aria’), nel nuovo album ’Etnea’ diventa anche autrice. "E’ stato molto pensato e desiderato – confessa –. Nei testi, negli arrangiamenti, con una marcata propensione verso il sociale". Scopriamo una Marcella femminista? "Nel singolo ’Chi siamo davvero’ mi rivolgo alle persone più fragili, che non riescono ad affermare la loro personalità, perché non standard, diversa. Mi sento vicina a chi soffre perché non riesce a fare outing e lo evidenzio, sia pure in modo soft. Il mio pubblico è fatto anche di tanti esponenti del mondo LGBTQ che mi amano da sempre". Anche i ’Tacchi a spillo’ che sono un marchio inconfondibile del suo look stavolta ...