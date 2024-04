Esploratori dello straordinario Parte il corso teatrale

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 5 aprile 2024) "" è il titolo delche si presenta oggi in via Matteotti 180 a Viareggio, nella sede dell’associazione L’uovo di Colombo. Si tratta di un laboratorioaperto ai ragazzi e agli adulti che desiderano esprimersi in un’attività di propedeutica all’espressività corporea e alla relazione. La conduttrice è Chiara Gistri, psicologa e attrice. Lacipazione è gratuita, è previsto un numero massimo di 12 persone e un’età minima di 14 anni. Gli incontri si svolgeranno una volta alla settimana dalle 18 alle 19.45, fino al 28 maggio, ma riprenderanno dopo la pausa estiva. . Oggi alle 18, la prova aperta. Per informazioni e iscrizioni contattare il numero telefonico 3314475662. C.S.