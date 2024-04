Ernesto Tafuri | il dentista dei vip morto nell' incendio nella sua casa a Roma

Roma , 5 aprile 2024 – È Ernesto Tafuri , il ‘dentista dei vip’ , il 69enne che ha perso la vita questa mattina per un incendio divampato nel suo appartamento via Caposile 10, nel quartiere Prati di ... (quotidiano)

Tragedia all?alba in via Caposile, nel quartiere Prati a Roma, dove a causa di un incendio divampato per cause ancora da accertare in un appartamento del quarto piano dello stabile al civico... (ilmessaggero)