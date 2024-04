Entro l’anno lavori quasi finiti Ma gli stop allungano i tempi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 5 aprile 2024) Nel tratto marchigiano dell’autostrada A14, sono in corso due tipologie di lavorazioni nelle gallerie: interventi di ammodernamento e interventi di potenziamento degli impianti che vengono svolte esclusivamente in orario notturno, al fine di garantire la maggior fluidità possibile al traffico autostradale, che per caratteristiche tecniche, necessitano di essere effettuate in assenza di traffico. Il piano di interventi di potenziamento impiantistico, che attualmente riguarda le gallerie Pedaso, San Basso, Cupra Marittima, San Cipriano, Castello di Grottammare,la fine del 2024 sarà a uno stato di avanzamento del 90%. Dal mese di febbraio, per accelerare le attività di potenziamento degli impianti delle gallerie, nel tratto interessato, per la prima volta è in funzione un innovativo mezzo escavatore, il Trencher T558III, in grado di svolgere più funzioni ...