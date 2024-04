Enrica Bonaccorti e Renato Zero | «“Renà | ti ricordi che mi volevi sposare?” “Enrì | sarò stato ubriaco”»

(Di venerdì 5 aprile 2024)sulle pagine del Corriere della Sera si racconta partendo dalla sua lunga e avventurosa amicizia conA spasso sulla Rolls-Royce: «Ce l’aveva prestata un amico, giravamo per Roma tutti vestiti di nero, cappelli da cowboy. Prendemmo la Cristoforo Colombo, guidavo io. Abbiamo tamponato. Disperati, volevamo farla riparare di nascosto, ma non avevamo una lira, abbiamo dovuto confessare, il proprietario ci perdono?». Inseparabili. «Ci eravamo conosciuti a piazza Navona, il nostro ufficio a cielo aperto. Avevamo 20 anni. Passavamo cosi? le giornate, aspettando il miracolo. Conmi si era sciolto il cuore, sentivo che dentro aveva una forza esplosiva. Facevamo spettacolini di cabaret. Lo accompagnavo con la 500 beige di mia madre, per non farlo andare in giro da ...

