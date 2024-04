ENOARMONIE | concerto spettacolo il 7 aprile all’Azienda Pitars

Leggi tutta la notizia su udine20

(Di venerdì 5 aprile 2024) La vita e le avventure di John Low sono protagoniste de Il Mascalzone, un comico e rocambolesco one man show di parole e musica portato in scena domenica 7, alle ore 18.00 nella sala dell’Aziendadi San Martino a Tagliamento per. Una proposta decisamente insolita con l’attore Gianluca Gambino che racconterà la vita e le avventure di John Law, esperto di calcolo delle probabilità, spadaccino, galeotto, studioso di sistemi finanziari, giocatore d’azzardo, fondatore della Banque Royale e della famosa Compagnia del Mississippi, nonché Controllore generale delle finanze del Regno di Francia, vissuto a cavallo tra XVII e XVIII secolo. Coprotagoniste le musiche di Philippe Rameau eseguite al clavicembalo da Maurizio Fornero, uno dei più preparati specialisti italiani di questo strumento. John Law non è una ...