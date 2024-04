Eni | super plusvalenza in Angola da 1 | 4 miliardi | azioni gratis ai dipendenti

Leggi tutta la notizia su affaritaliani

(Di venerdì 5 aprile 2024) Eni sta per avviare per la prima volta un programma di distribuzione gratuita diai suoi. Nel frattempo, insieme al partner Bp, ha ottenuto un enorme dividendo dalla joint venture Azule Energy in. La cifra è emersa dalla relazione finanziaria 2023 di Bp, che ha indicato un dividendo di 708 milioni di dollari per Eni, inclusivo di un conguaglio per il trasferimento degli asset. Questo è stato ancora più elevato rispetto a quello di Bp, evidenziando la redditività dell'investimento. Segui su affaritaliani.it