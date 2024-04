Eni e le Torri Hamon | Tutta l’area è industriale La bonifica finirà nel 2027

(Di venerdì 5 aprile 2024) L’attività didel suolo delin cui sorgeva la raffineria Sarom, avviata da Eni dopo lo smantellamento delle infrastrutture, è terminata nel 2021 ed è stata certificata da Arpae. Lo afferma l’Eni stesso in una nota in cui ricorda come i lavori per smantellare gli impianti e i quattro serbatoi per greggio da 160mila metri cubi, si siano protratti dal 2006 al 2008. A seguire sono state rimosse le strutture interrate. L’attività diha interessato, oltre aldella raffineria, anche quella del deposito di Gpl (avviata da Agip dopo l’acquisizione della raffineria nel 1985 attraverso l’incorporazione di Sarom), mentre si legge ancora nella nota – "nelserbatoi è ancora presente un sistema di messa in sicurezza delle acque sotterranee". In questa area la conclusione della ...

Italia Nostra: 'Terreni ex SAROM già bonificati, se non è sufficiente per l'uso pubblico, il Sindaco chieda ulteriori bonifiche': ...invece dobbiamo pagare ad ENI, tramite l'Autorità di Sistema Portuale, quasi 8 milioni di euro di soldi pubblici per un terreno ancora non completamente bonificato, previa distruzione delle torri che ...

In centro a Ravenna una mostra fotografica sullo stato delle torri Hamon nel 2007: Il mercato coperto e Casa Spadoni ospitano una serie di immagini che illustrano lo stato dell'area della ex raffineria dove ora Eni sta demolendo le torri di raffreddamento OLYMPUS DIGITAL CAMERA In che condizioni erano l'area ex Sarom e le due torri Hamon a Ravenna nel 2007 La risposta è nella mostra fotografica intitolata "...