Empoli-Torino | Serie A | streaming | probabili formazioni | pronostici

(Di venerdì 5 aprile 2024)è una partita valida per la trentunesima giornata diA e si gioca sabato alle 20:45:, diretta tv e. Grazie alle due vittorie consecutive con Udinese e Monza ilha rilanciato le proprie ambizioni europee, scavalcando la Fiorentina e portandosi a soli 2 punti dal settimo posto, momentaneamente occupato dalla Lazio. Per i granata si profila dunque un finale di stagione interessante, anche se gli uomini di Ivan Juric dovranno fare i conti con un calendario non propriamente in discesa, visto che affronteranno le prime quattro squadre dell’attuale classifica (Inter, Milan, Juventus e Bologna) da qui a maggio. Linetty – IlVeggente.it (Lapresse)Per restare attaccato al treno che conduce in ...