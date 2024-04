Empoli Torino | Nicola | «Partita importante per la salvezza»

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di venerdì 5 aprile 2024) In vista di, l’allenatore azzurro Davideha voluto rilasciare queste dichiarazioni in conferenza stampa Ecco le parole in conferenza stampa dell’allenatore dell’a in vista della gara contro il. «Sarà unamolto, l’ho detto ai ragazzi e lo sanno. Ne mancano otto, ma noi ragioniamo sempre sulla singola: