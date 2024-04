Empoli-Torino | Nicola | “Margine di errore si riduce | questo deve esaltarci”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 5 aprile 2024) Dopo 4 sconfitte consecutive l’vuole tornare a fare punti, a partire dalla sfida di domani al Castellani contro il. Sarà fondamentale per la squadra di Davidestrappare un buon risultato in ottica salvezza: “Si tratta di una gara molto importante – spiega Davide– perché giochiamo anche per primi, quindi siamo nella condizione di non dover preoccuparci di quello che fanno gli altri. Il problema dei gol è un falso problema, abbiamo fatto 11 gol in 8 partite, nelle ultime gare abbiamo affrontato le migliori difese del campionato. Ilè molto forte, subisce pochi gol, non subisce gol nella prima mezz’ora, arriva da 3 anni di grande lavoro di Juric”. Il tecnico dei toscani prosegue, parlando di cosa ha chiesto ai suoi inrush finale del campionato: ...