Piero Marrese coinvolto in un Incidente : spavento per il candidato del centrosinistra e del M5s alle prossime elezioni regionali in Basilicata (notizie.virgilio)

Alle elezioni regionali 2024 in Basilicata mancano meno di tre settimane. I Sondaggi politici danno in vantaggio Vito Bardi , presidente uscente appoggiato dal centrodestra, da Azione e Italia viva. ... (fanpage)

Elezioni Basilicata 2024: date e orari, candidati e ultimi sondaggi - Le Elezioni regionali in Basilicata 2024 si terranno domenica 21 e lunedì 22 aprile, dalle ore 7 alle 23 di domenica e dalle ore 7 alle 15 di lunedì ...fanpage

Elezioni regionali Basilicata 2024: nuovi sondaggi BiDiMedia, chi vincerebbe oggi - Ultimi sondaggi politici realizzati da BiDiMedia sulle Elezioni regionali Basilicata 2024: chi vincerebbe oggi Le preferenze per le europee.tag24

Verso le regionali in Basilicata, pochi dibattiti molti sondaggi - Si avvicinano le Elezioni regionali in Basilicata ma mancano i dibattiti, le idee; però non mancano affatto i sondaggi. Bardi in vantaggio ...quotidianodelsud