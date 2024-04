Elezioni Bari | Schlein | “Conte aiuta la destra”

Inchiesta Bari, due testimoni svelano il sistema di corruzione per il voto - Una somma di 50 euro per votare il nome indicato alle Elezioni. È quanto hanno rivelato due testimoni sentiti nell’ambito dell’inchiesta che sta travolgendo la politica di Bari, mettendo in crisi il ...tag24

Schlein replica a Conte: “Aiuta la destra, sberla a persone perbene” - "Abbiamo bisogno di una politica che guardi più alle prossime generazioni che alle prossime Elezioni o ai sondaggi. Far saltare le primarie a tre giorni dal voto è una sberla per le persone perbene ...tg.la7

Nel Pd non c’è spazio per chi mette le mani sulla città - Balsamo: «Sono venuto a chiederle di ritirare la mia candidatura alle Elezioni. Non le sembri un tradimento in ... Il sindaco Antonio Decaro ha guidato per dieci anni la città di Bari combattendo ogni ...editorialedomani