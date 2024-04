Elezioni amministrative Forchia | Gerardo Papa sposa il progetto di Perna Petrone

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 5 aprile 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“La mia candidatura è la normale prosecuzione di una scelta fatta diversi anni fa insieme ad un gruppo di amici che avevano come me una visione diversa del nostro paese, del modo di fare politica”. Così, musicista e docente, candidato al Consiglio comunale tra le fila di “Siamo”, formazione facente capo al candidato sindaco. “La volontà di scendere ancora una volta in campo si è poi rafforzata con la nomina a candidato sindaco di, anch’egli co-fondatore del gruppo di amici che ha dato avvio a questodi cambiamento – specifica ancora– questo gruppo ha avuto la forza di non sfaldarsi, di non ...