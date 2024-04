Elezioni a Bari | rottura fra Schlein e Conte

(Di venerdì 5 aprile 2024) L'inchiesta sul presunto voto di scambio, la terza in pochi mesi, ha convinto Giuseppee il candidato Michele Laforgia che non ci fossero più le condizioni per votare domenica prossima L'articolo proviene da Firenze Post.

Pd-M5s allo strappo finale. Tra Schlein e Conte finisce in rissa - Lo strappo sembra ormai definitivo: Pd e M5S si avviano a correre divisi alle prossime Elezioni amministrative per il Comune di Bari. Dopo la ...iltempo

"Hai debuttato a Palazzo Chigi, non sai cos'è la militanza". Schlein a muso duro contro Conte - La prima volta di Elly Schlein a Bari da segretaria nazionale del Partito Democratico arriva nel momento sicuramente più delicato: per la città - compressa tra le imminenti Elezioni per scegliere il ...ilgiornale

Nel Pd non c’è spazio per chi mette le mani sulla città - Balsamo: «Sono venuto a chiederle di ritirare la mia candidatura alle Elezioni. Non le sembri un tradimento in ... Il sindaco Antonio Decaro ha guidato per dieci anni la città di Bari combattendo ogni ...editorialedomani