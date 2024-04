Edoardo Leo è “Il Clandestino – Un investigatore a Milano” La diretta di FqLife con Claudia Rossi e Andrea Conti

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 5 aprile 2024) “Il– Un” è la nuova serie tv in 6 serate in onda da lunedì 8 aprile in prima visione su Rai Uno. Il protagonista principale èLeo che interpreta Luca Travaglia, ex ispettore capo dell’antiterrorismo. L’attore è ospite a, condotto da, lunedì 8 aprile alle ore 15 su Facebook e YouTube de Il Fatto Quotidiano e FqMagazine L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.