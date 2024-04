Eclissi solare dell' 8 aprile | gli eventi di MagicLand

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di venerdì 5 aprile 2024) Tre spettacoli esclusivi si svolgeranno presso il Cosmo Academy Planetarium diaiutando a capire meglio cosa accadrà durante l'di sole prevista per l'8. Un momento da vivere in compagnia. L'di Sole di lunedì 8sarà un evento astronomico imperdibile. Il Cosmo Academy Planetarium di, il parco divertimenti più grande del centro - sud Italia situato a Valmontone, offre una serie di interessanti spettacoli per prepararsi a questo evento astronomico, comprendere meglio i segreti del cielo e, dunque, trascorrere un weekend divertente e al contempo istruttivo. Sabato 6 e domenica 7, il planetario sarà aperto ai visitatori del Parco, offrendo a tutti - appassionati di astronomia o semplici curiosi - l'opportunità di ...