Ecco l’Albo dei luoghi della cultura

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 5 aprile 2024) Come la Scala di Milano o La Fenice di Venezia. Una piccola “bomboniera“ neoclassica da re di inizio Ottocento, uno dei palchi che hanno fatto la storia di Monza e uno dei gioielli dell’architettura novecentesca del territorio. Tresimboloin Brianza, tre punti di riferimento per il loro valore storico, artistico e di presenza nella vita associativaprovincia. Da oggi il Teatrino di corteVilla Reale, il Teatro Villoresi di Monza e Palazzo Terragni a Lissone sono “monumenti nazionali“. Lo ha deciso la Camera dei deputati, che ha dato via libera al Testo unificato che riconosce questo titolo a una lista di teatri italiani, fra cui le 3 strutture brianzole. Un risultato arrivato grazie al lavoro portato avanti da Fabrizio Sala (nella foto), deputato di Forza Italia ...