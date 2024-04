Ecco la nuova rotatoria di Sant’Andrea

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 5 aprile 2024) Arezzo, 4 aprile 2024 – E’ stata presentata questa mattina ladi, che delimita il confine nord di San Giovanni e accoglie turisti e visitatori. Una veste più verde e ospitale grazie al ripristino del mando erboso e alla posa di nuove essenze vegetali. Erano presenti il sindaco Valentina Vadi, Paolo Lombardi socio e amministratore di Agrimen Onlus società cooperativa, Marco Lazzerini per Lazzerini Impianti e Gaetano Marco De Angelis per impianti elettrici De Angelis. Il Comune di San Giovanni Valdarno, ad aprile 2022, ha infatti accolto con entusiasmo la proposta di sponsorizzazione spontanea presentata da Agrimen Onlus società cooperativa in partnership con Impianti elettrici De Angelis, Lazzerini Impianti Srl ed Enotecnica Toscana Srl per la valorizzazione e la manutenzione delle aree verdi di due ...