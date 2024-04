Ecco il piano casa di Salvini | quali irregolarità si potranno sanare

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 5 aprile 2024) Case con piccoleurbanistiche, a volte tramezzi buttati giù, muretti alzati e variazioni fatte nel nome della comodità, anche molti anni fa. Di queste, che in gergo burocratico si chiamano difformità urbanistiche, e che limitano giuridicamente i diritti dei proprietari nelle fasi di vendita o di acquisto si sta occupando il ministero delle infrastrutture guidato da Matteo. Allo studio un pacchetto di norme per intervenire, così come chiesto e auspicato anche dalle amministrazioni territoriali, dalle associazioni e dagli enti del settore edilizio, che mirano a regolarizzare le piccole difformità o lestrutturali che interessano, secondo uno studio del Consiglio nazionale degli ingegneri, quasi l'80% del patrimonio immobiliare italiano. Nello specifico si tratta di difformità di natura formale, legate ...