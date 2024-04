EAV punta su idrogeno e avvia a Piedimonte Matese costruzione impianto per treni e bus

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di venerdì 5 aprile 2024). Affrontare le sfide ambientali e rendersi indipendente dai combustibili fossili investendo sul trasposto e le infrastrutture sostenibili. È questa la sperimentazione che Eav, società che in Campania si occupa del Tpl sia su gomma che su ferro, si appresta a realizzare per la linea– Santa Maria Capua Vetere, non elettrificata, con l’avvio di undi produzione, stoccaggio e rifornimento dirinnovabile proprio a, in provincia di Caserta. L’, finanziato con 29 milioni di euro a valere su fondi Pnrr, sarà realizzato in aderenza all’attuale stazione ferroviaria di Eav, e servirà sia i rotabili in servizio sulla linea Napoli –...