È tornata la dea Egonu | guru dell’antirazzismo

(Di venerdì 5 aprile 2024) Quo usque tandem abutere, Paola, patientia nostra? Salta fuori da youtube una videointervista alla indiscussa e indiscutibile campionessa, di volley ma soprattutto di vita, che è tutto un programma, uno zeitgeist, una weltanschauung: lei a tutto campo, parole in libertà estrema mentre difende (da chi?) “il mio privato” ma lo dà regolarmente in pasto, lo rende pubblico, rivendica una vita privata e, soprattutto, ora e sempre, si esalta nell’esaltazione allo specchio, sicura che ogni dissenso, non si dica critica, a lei rivolta abbia l’insopportabile colore del razzismo. Facile così! Lei può presentarsi a un festival di potere a dire che gli italiani non la meritano, che mai regalerebbe loro la sua pregiata genetica, la sua discendenza, mai e dico mai un figlio in questo Paese che “vivrà tutto lo schifo che ho vissuto io”, e se uno ci resta male, se uno non ...