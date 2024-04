È ritornato Gigi D’Agostino | testo | traduzione e significato di Shadows of the nights

(Di venerdì 5 aprile 2024) Dopo l'annuncio di un concerto a Fiera Milano Live il prossimo 21 giugno,D'Agostino ècon un inedito in collaborazione con i Boostedkids: si tratta diof the. Qui il, lae ildella canzone.

Gigi D’Agostino, più forte delle ombre - Una luce che squarcia il buio. Una musica che torna a far battere il cuore. Dopo il ritorno sotto il riflettori durante il Festival di Sanremo, Gigi D’Agostino ha pubblicato “Shadows of the night” ins ...rockol

Paolo Jannacci e Brenda Lodigiani al festival di Antani - 29 Gennaio 2017 Televisione Commenti disabilitati su Ancora un grande risultato per Gigi Proietti con quasi 4,5 milioni con i suoi “Cavalli di battaglia” Straordinario risultato di ascolti per il rito ...radiowebitalia

Torna Gigi D'Agostino, dopo la malattia la rinascita del "Capitano" - Dopo un lungo periodo lontano dalle scene dovuto alla malattia, torna il "Capitano" Gigi D'agostino con un nuovo brano, "Shadows of the night", simbolo di rinascita ...ilgiornale