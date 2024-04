E’ morto Sergio Girotto | fu uno degli artefici della rotazione della Costa Concordia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 5 aprile 2024) Firenze, 5 aprile 2024 – Si è spento a Roma per un malore improvviso l'ingegner, 78 anni, tra gliall'isola del Giglio dell'impresa, la nave da crociera naufragata nel gennaio 2012 davanti al porto dell'isola e portata via nel luglio 2014 dopo essere dopo un'operazione di parbuckling, ovvero di riportare in asse la nave. A dare notiziascomparsa la società Renexia (gruppo Toto) di cui dal 2021era collaboratore in qualità di direttore tecnico di Med Wind, il più importante progetto eolico offshore floating del Mediterraneo., ricorda Renexia, era riconosciuto a livello ...