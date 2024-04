È morto il padre del sindaco di Rimini | il figlio | “Il mio esempio è volato in cielo”

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 5 aprile 2024), 5 aprile 2024 - Èquesta notte a 78 anni dopo una lunga malattia Mahmood Sadegholvaad,di Jamil,di. Ad annunciarlo è lo stesso primo cittadino che in un post su Facebook scrive: "Il mio adorato papà, la mia roccia, il mio, la mia forza èin. Grazie a tutti quelli che hanno avuto un pensiero per noi in questo periodo lungo e difficile". Nato a Shiraz (Iran) il 24 aprile 1946. Arrivato aalla fine degli anni '60, Mahmood Sadegholvaad ha aperto l'attività legata al commercio di tappeti in centro aa metà anni Settanta. "Conobbe in città mia madre - racconta il-, corianese purosangue con i nonni di Montecolombo, in un corso ...